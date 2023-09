Eurnekian volvió a cuestionar a Milei: “¡Pará viejo! Tengamos un orden, una disciplina, dolarizar es secundario”

El empresario y exjefe de Javier Milei volvió a distanciarse del libertario, se refirió a su plan de dolarización y elogió a Patricia Bullrich.

Este miércoles, en el marco de la cumbre del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, el empresario Eduardo Eurnekian, dueño de Corporación América y también exjefe de Javier Milei, volvió a apuntar contra el libertario mientras pidió brindar por Patricia Bullrich.

El empresario se mostró muy duro con el candidato de La Libertad Avanza y habló de la dolarización: “Sabemos que no tenemos moneda, está bien, ¿qué hacemos? ¿vamos a buscar otra moneda? La americana, la traemos, no la traemos y la generamos nosotros, hacemos un sacrificio y tenemos el orgullo de decir que tenemos moneda. ¡Pará viejo! eso es algo que tenemos que decidir nosotros, tengamos un orden, una disciplina, dolarizar es secundario“.

En referencia a Patricia Bullrich sostuvo: “Nos ha llenado el espíritu de esperanza. Nos has demostrado una Argentina clásica, luchadora, que tiene los valores y tiene las agallas para enfrentar el futuro. Quiero pedirles a todos que levanten la copa, no solamente por el éxito personal de ella, sino porque su esfuerzo sea coronado también por el aplauso de la sociedad“.

Bullrich, por su parte, respondió entre bromas: “¿Voto cantando?“.

Sobre su ex empleado, volvió a advertir sus diferencias: “Nadie salva el mundo solo. Si Milei no se modera, no estamos para aguantar otro dictador“. Y agregó: “Esto se tiene que hacer dentro del marco de la ley. Para eso están los partidos políticos y para eso votamos”.

Respecto de sus palabras durante la semana, cuando se refirió a la postura de Milei ante el papa Francisco y aseguró que el candidato de La Libertad Avanza “no está a la altura“, detalló a La Nación: “Simplemente manifiesto mi pensamiento. Milei tendrá su pensamiento, yo tengo el mío. Y el mío es más abarcativo en el sentido del respeto a la religión, que es fundamental, y también que todo se haga en el marco de la democracia, de la libertad y de los partidos políticos, que están para eso”.

Luego amplió sus opiniones sobre Bullrich y su exposición frente al Consejo: “Ella hizo un brillante discurso. Fue una exposición brillante de los problemas de la Argentina y cómo se deben resolver. Es otro punto de vista, que yo comparto totalmente”.