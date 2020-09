Evangelio de hoy

Lectura del santo evangelio según san Lucas (7,31-35):

En aquel tiempo, dijo el Señor: «¿A quién se parecen los hombres de esta generación? ¿A quién los compararemos? Se parecen a unos niños, sentados en la plaza, que gritan a otros: «Tocamos la flauta y no bailáis, cantamos lamentaciones y no lloráis.» Vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dijisteis que tenía un demonio; viene el Hijo del hombre, que come y bebe, y decís: «Mirad qué comilón y qué borracho, amigo de publicanos y pecadores.» Sin embargo, los discípulos de la sabiduría le han dado la razón.»



🌷☀️MEDITACIÓN DEL EVANGELIO POR EL P. LUIS ZAZANO ☀️🌷

Lc. 7, 31-35: Disconformes.

1) Comparar: las comparaciones son odiosas, pero creo que Jesús llega a cansarse. Y sí, somos medio complicados los seres humanos, que si no es una cosa es la otra. No podés contentar a todos. Al pobre Jesús también lo vuelven loco, me imagino en una familia numerosa lo que debe costar para ponerse de acuerdo, en fin, somos complicados.

2) Cantamos: tu relación con Jesús es personal, pero además la Iglesia te presenta diversos carismas y formas. Hasta te da más accesibilidad que otras religiones, pero siempre se le busca la quinta pata al gato. Hasta imagínate que somos “lengudos”. Escuchaste alguna vez hablar mal a un musulmán de su sheikh, o a algún judío de su rabino, o a algún cristiano de su Papa (mejor no sigamos).

Capaz que hoy podés conocer más de tu fe.

3) La sabiduría: hoy te invita Jesús a buscar saborear la vida, encontrarle ese gustito al vivir y contemplar el amor de Dios en cada cosa que te sucede. No tengas miedo de vivir y de encontrar las cosas lindas de cada día, porque todos los días puede sucederte algo lindo.