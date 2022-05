EVANGELIO DEL DÍA💫

Juan 6,35-40:

En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío:

«Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás; pero, como os he dicho, me habéis visto y no creéis.

Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado.

Esta es la voluntad del que me ha enviado: que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día.

Esta es la voluntad de mi Padre: que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día».

Palabra del Señor

💫MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 💫

Jn. 6, 35-40:

💫El pan de Vida.

1) Que sacia:

Jesús alimenta y fortalece. La Eucaristía es la vitamina para el alma y anima a seguir luchando en esta vida. Hoy Jesús te recuerda que viene a darte vida para que no te mueras y no andes muerto por esta vida, y mucho menos con cara de muerto. En esta vida tenés que vivir y vivir eternamente.

2) Su propiedad:

Dios te cuida y sos de su propiedad. Acepta tu libertad, pero te recuerda constantemente que sos de Él, no por una compra en una subasta, sino por puro amor. Es tan grande su amor hacia vos que se siente tuyo y se hace tuyo, para que vos seas de Él.

3) Lo eterno:

Dios constantemente te recuerda que en esta vida no está todo. Dios te fortalece y te anima a vivir eternamente, y te invita a seguir luchando por la eternidad. Te mira con una mirada de amor para que tu mirada también sea en profundidad y en camino a la eternidad. Ánimo que hay una eternidad.¡Vamos! Que hasta el cielo no paramos.