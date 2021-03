EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo (1,16.18-21.24a):

Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo.

El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera:

María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo.

José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo:

«José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados.»

Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor.

Palabra del Señor

🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Mt. 1,16.18-21.24a:

🌾Año de San José.

1) Hombre justo:

Cuán importante es vivir la vida con actitud justa, con vos mismo y con los demás. Donde puedas aprender a controlar tus emociones, como así también tus actitudes y la situación que te toque vivir. Porque la desesperación puede llevar a matar tus sueños o ilusiones. Es imprescindible saber reconocer tus límites para recurrir a lo sobrenatural.

2) Mientras pensaba:

Cuán importante es pensar las decisiones que deba tomar o que he de tomar. No te dejes llevar por el temperamento ni por los impulsos. Saber actuar y decidir en tiempo y forma, usando el método del «café caliente»: aprender a esperar que enfríe para no quemarme y no tomarlo muy frío porque es horrible. Las decisiones no tomarlas en caliente, porque te puede quemar la vida; ni tomarlas cuando todo se ha enfriado, porque tu vida pasa.

3) Hizo lo que le ordenó:

José era un hombre de fe y cuán importante lo que marca esto. Ser confiados a la mano de Dios, sabiendo que Él nunca falla. No te desanimes, porque Dios siempre te pone un ángel para que puedas encaminar las situaciones.

Hoy es san José, patrono de la Iglesia. Confíale a él lo que te angustie o preocupe. ¡Con san José hasta el cielo no paramos!