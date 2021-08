EVANGELIO DEL DÍA🌾

Juan (6,41-51):

En aquel tiempo, los judíos criticaban a Jesús porque había dicho: «Yo soy el pan bajado del cielo», y decían: «¿No es éste Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo?»

Jesús tomó la palabra y les dijo: «No critiquéis. Nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: «Serán todos discípulos de Dios.»

Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios: ése ha visto al Padre. Os lo aseguro: el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron: éste es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera.

Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo.»

Palabra del Señor

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO

Jn. 6, 41-51:

🌾Dios es Vida.

1) La murmuración:

Es uno de los puntos más débiles que tenemos los cristianos. Destruimos bastante con nuestra lengua filosa. Ya desde chiquitos empezamos con esta maña, en el colegio ya andamos chismeando de quién tiene piojos y quién no. Después andamos con el chisme de los vecinos que nos lleva a saber vida y obra de ellos, así como también de los compañeros de trabajo. Incluso la Iglesia, en muchas ocasiones, parece un nido de víboras, por tantas lenguas venenosas que salen, y obvio que ni el cura se salva. ¿A cuántos habremos corrido con este mal testimonio de la Iglesia, a cuántos hemos cansado con el «lleva y trae»? Por favor, luchemos contra el chismerío dentro de la Iglesia. Y si hay que decir las cosas, a decirlas de frente y con prudencia.

2) Nadie puede venir si no lo atrae:

La vida cristiana es más que un mero título, es una vocación que implica un encuentro con Jesús. Por eso aquel que se encuentra con Dios y vive una experiencia de fe, vive su religión de una manera distinta, viva, alegre y contagiosa. Ese encuentro con Jesús lleva a una experiencia que le hace explotar el corazón y lo lleva a no cansarse de anunciarlo. Incluso te lleva hasta a hacer locuras de amor como, por ejemplo, que un joven en su plena adolescencia se levante a las 7:00 a.m. para ir a misionar a un pueblo. ¿Cuál fue esa locura de amor que hiciste por tu fe?

3) El pan vivo:

La Eucaristía es lo que nos alimenta y nos llena. Es el eje de nuestra vida, no dejes ese regalo tan precioso que Dios nos regaló. La Eucaristía vive en la Iglesia y la Iglesia vive en la Eucaristía, son dos caras de una misma moneda. Hoy cuando vayas a misa mira a ese pan vivo que da vida.

Cuida tu alimento espiritual para no caer en una desnutrición espiritual. Jesús fortalece el corazón.