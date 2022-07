EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo 12,14-21:

En aquel tiempo, los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí, y muchos le siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: «Mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado, mi predilecto. Sobre él he puesto mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará, hasta implantar el derecho; en su nombre esperarán las naciones.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mateo 12, 14-21:

💫Dios siempre es + (más).

1) Confabularon:

Es la situación de aquellos que son atacados por la envidia. Hay personas a quienes les molesta que a otros les vaya bien y buscan la manera de liquidar al hermano a través del chusmerío o incluso de la difamación. Muchos cristianos debemos pedir perdón por esto, porque cuando vemos a un hermano que sobresale, le hacemos daño. Usamos el famoso síndrome del césped: «al que sobresale un poco, se lo corta». No tan solo veas, por favor, las cosas que te hicieron a vos, sino también mira las veces que estuviste con la podadora en la mano, para sacar y liquidar a tu hermano. Por eso te dejo una pregunta: ¿habitó alguna vez la envidia en tu corazón?

2) Se alejó de allí:

La sabiduría de Jesús nos muestra algo distinto: “tomar distancia de aquellos que te dañan o buscan dañarte». Es por allí por donde pasa la prudencia. No hay que ser tonto y andar poniendo el pecho para que te apunten, ni tampoco buscar hacer cosas para que luego hablen mal de vos. Una prudencia importante es «tomar distancia» de aquello que te daña, y seguir haciendo el bien al que lo necesite.

3) No decir:

Jesús hace grandes y hermosas cosas, pero no anda con un reflector en la mano mostrando lo que hace. Más bien hace un servicio callado, desinteresado. ¿En cuántos habita la tentación de hacer cosas lindas y evangélicas, pero solo para aparecer, mostrarse o adquirir a través de ello un reconocimiento? Otra vez Jesús nos enseña que hay que hacer y desaparecer. Nuestra vida no es un “reality”, como Gran hermano, o algo así. Nuestra vida es lindísima y, cuando ayudamos de una manera desinteresada, más hermosa se hace. Porque lo único que nos importa es llegar el cielo y ser felices, lo demás todo pasa. Así que, a arremangarse, a llenarse de fuerza y a meterle, porque hasta el cielo no paramos.