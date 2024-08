EVANGELIO DEL DÍA🌾

Martes 20 de Agosto de 2024

Mateo 19, 23-30

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Os aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito: Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios.»

Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: «Entonces, ¿quién puede salvarse?»

Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Para los hombres es imposible; pero Dios lo puede todo.»

Entonces le dijo Pedro: «Pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido; ¿qué nos va a tocar?»

Jesús les dijo: «Os aseguro: cuando llegue la renovación, y el Hijo del hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en doce tronos para regir a las doce tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt 19, 23-30:

💫La riqueza es no atarte a nadie ni a nada

1) Riqueza:

Es importante recordar que riqueza es estar prendido a alguien o algo que te genera esclavitud más que seguridad. Por tanto deja ir lo que no puedes cambiar, deja ir lo que no puedes controlar, deja ir incluso a personas, porque nadie cambia si no reconoce aún su problema. Deja de esperar cosas que simplemente no te quieren dar: disculpas, explicaciones, razones. etc. Hay veces que solo tienes que avanzar.

2) Para Dios nada es imposible:

La vida espiritual ayuda a soltar y a seguir. Es clave buscar lo que te da paz y recordar que Dios nunca te abandona. No dejes que nada ni nadie te esclavice y pídele a Dios que te ayude a soltar lo que te lastima y mata. Porque Dios es un Dios de vida.

3) Lo más inteligente:

Aprendí de un sabio lo siguiente: Lo más inteligente en esta vida es “marcharse a tiempo”: de un matrimonio que hace aguas o lastima, de un amor que se acabó, de una fiesta que empieza a ponerse penosa, de una adicción que ya nos esclaviza, de un trabajo que nos desespera. Marcharse a tiempo de lugar, persona o cosa que nos amarga, nos corta las alas y que no nos deja vivir es lo más inteligente que se puede hacer. Algo bueno está por venir.