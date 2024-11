EVANGELIO DEL DÍA🌾

Domingo 3 de Noviembre de 2024

Marcos 12, 28b-34

Un escriba se acercó y le preguntó: «¿Cuál es el primero de los mandamientos?» Jesús respondió:

«El primero es: «Escucha, Israel: el Señor nuestro Dios es el único Señor; y tú amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas». El segundo es: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». No hay otro mandamiento más grande que estos».

El escriba le dijo: «Muy bien, Maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios».

Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: «Tú no estás lejos del Reino de Dios».

Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mc 12, 28b-34:

💫Amar de corazón

1) Se acercó:

La vida misma es una búsqueda de cercanía con las personas que nos hacen bien y nos hacen sentir bien. El que se acerca es porque sabe que no puede estar solo. El problema es que te creas que todo lo podés solo. La vida es para caminar y compartir juntos. Claro que hay momentos y momentos. Hay etapas en que hay que hacer solos y otras dejarse acompañar y en otras acompañar. Pero en este paso de la vida necesitamos acercarnos a Jesús, para que Jesús nos acerque a lo íntimo de la vida trinitaria.

2) Amar:

Amar es mucho más que un sentimiento, es una actitud y un estilo, es una forma de vivir. Claro que comienza con un sentimiento, pero como bien dice la palabra “mitad que siento” y “mitad que me miento”. Amar es aceptar que esa persona que asumo en mi vida va más allá de los sentimientos y me comprometo a aportar a la vida de esa otra persona para que sea feliz desde lo que puedo y hasta donde yo puedo ayudar para que sea feliz. Amar es darlo todo sin pedir nada.

3) Un solo Dios:

El proceso de tu vida y de la mía es vivir una relación con Dios que pase del miedo al amor; de la culpa a una sana relación, de lo moral a lo espiritual. Nos hemos caído en predicar a un Dios castigador, moralista y que mira los currículum y nos hemos olvidado de predicar a un Dios de la vida que solo te invita a vivirla y a saber que cada día es una oportunidad de vivirla con Cristo vivo y que te anima a vivirla desde Él, con Él y para Él. Algo bueno está por venir.