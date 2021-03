EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lectura del santo evangelio según san Mateo (21,33-43.45-46):

EN aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo:

«Escuchad otra parábola:

“Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cayó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos.

Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon.

Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: ‘Tendrán respeto a mi hijo’.

Pero los labradores, al ver al hijo se dijeron: ‘Este es el heredero: venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia’.

Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron.

Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores?”».

Le contestan:

«Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo».

Y Jesús les dice:

«¿No habéis leído nunca en la Escritura:

“La piedra que desecharon los arquitectos

es ahora la piedra angular.

Es el Señor quien lo ha hecho,

ha sido un milagro patente”?

Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos».

Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos.

Y, aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente, que lo tenía por profeta.

Palabra del Señor

Mt. 21, 33-43.45-46: Pasamos las mismas que Jesús.

1) Poseía una tierra: Dios es poseedor de tu vida, nosotros somos los que la administramos. Es saber que no somos dueños de la vida, porque basta darse cuenta, con esto de la pandemia, de que no podemos manejarlo todo y no podemos manejar a todos. Hoy te invito a que mires tu vida y agradezcas a Dios que estás vivo y llevas adelante tus luchas. Esta vida que Dios te la presta también te pedirá cuenta de ello. Entonces, adminístrala, llévala y saboréala, porque cuando uno menos se lo imagina, termina. Date cuenta de que es Dios el dueño y Señor de tu historia.

2) Golpearon, apedrearon y maltrataron: te presento una doble mirada. La primera es ver cómo nosotros maltratamos y apedreamos a las personas que nos rodean, aquellos que nos hacen bien o que nos quieren. Siempre los más cercanos a nosotros sufren nuestro maltrato. Creo que vos y yo tenemos que pedir perdón de ello, porque tenemos que hacernos responsables cuando «nos hacemos los nerviositos» y caemos en el grito y maltrato o en el golpe de la ironía al otro. Creo que eso nos golpea mucho y también lastimamos mucho, pero más aún cuando lastimamos a la persona que nos quiere sanar.

Pero también está la otra postura, la de aquellos que nos maltratan o golpean cuando lo único que queremos es ayudar. Hay situaciones que llevan a que el otro se sienta dueño de humillarnos y hasta matarnos con la indiferencia.

3) El Reino de Dios: el tiempo va mostrando las cosas y la vida se encarga de hacer dar cuenta de la verdad. El Reino de Dios lo construimos día a día. Y no dejo de repetirte que tener la conciencia tranquila y un corazón lleno de paz es impagable.

¡Vamos a seguir!, que hasta el cielo no paramo