EVANGELIO DEL DÍA💫

Mateo 17,10-13:

Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús:

«¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías?».

Él les contestó:

«Elías vendrá y lo renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del hombre va a padecer a manos de ellos».

Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista.

Palabra del Señor

💫 MEDITACION DEL EVANGELIO💫

Mateo 17, 10-13:

💫Cambiar.

1) Reconocerlo:

Siempre hay un llamado para cambiar y te das cuenta cada día que hay cosas que debes cambiar. Pero lo primero, primero, es reconocerlo, que es lo que más cuesta. Reconocer la falla o la situación. Capaz que vos no querés ver la realidad de la vida que te toca, o la situación de tu hijo, de tu marido, de tus padres. Ese no reconocer hace que hasta te subís al ascensor, pero no te miras al espejo para no reconocer, por ejemplo, que no te estás cuidando en tu salud. En fin, lo que más cuesta es reconocer y si no se reconoce, no se puede cambiar.

2) Elías:

Hoy Elías es esa persona que te lleva a Dios. Esa esposa que insiste en ir como familia el domingo a misa, pero se la complicas y son las 19.50 y vos todavía nada, y la misa es a las 20hs. En fin, ya basta para que eso que iba con buena intención, termine en enojo y mal momento para todo el mundo. Capaz que estamos corriendo a esos Elías que están en nuestro camino… capaz que es tu Elías esa persona que te manda estos audios, para que vos los escuches o para que te replantees o para que cambies. Y vos simplemente la liquidas, la bloqueas.

3) Caminar:

Hay que seguir. Ya llegan los momentos de prepararnos firmemente para la Navidad y es necesario vivir la generosidad. Ser más generosos entre nosotros, con nuestros tiempos y nuestras vidas. El Adviento es tiempo de cambiar y revisar tu vida. Ayuda a aquellos que sienten que ya no tienen vida. Sé un Elías para ellos. Hasta el Cielo no paramos.