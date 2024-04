EVANGELIO DEL DÍA🌾

Juan 6,1-15

En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea, o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos.

Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos.

Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y, al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe:

«¿Con qué compraremos panes para que coman estos?».

Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer.

Felipe le contestó:

«Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo».

Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice:

«Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces; pero ¿qué es eso para tantos?».

Jesús dijo:

«Decid a la gente que se siente en el suelo».

Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron; solo los hombres eran unos cinco mil.

Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado.

Cuando se saciaron, dice a sus discípulos:

«Recoged los pedazos que han sobrado; que nada se pierda».

Los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía:

«Este es verdaderamente el Profeta que va a venir al mundo».

Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo.

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Jn 6,1-15:

💫Cinco panes y dos peces

1) Atravesó:

No podés quedarte encerrado en tu vida y tampoco podés girar solo en tu vida y con tu vida. Es necesario que mires a otros, compartas con otros y escuches a otros. Jesús no vivía en una burbuja y no hizo de su vida una burbuja. Vos no hagas de tu vida un mundo cerrado, sino más bien atravesá tu mundo y conoce el mundo de otros y comprende lo que el otro tiene para darte y compartirte. Eso también te ayudará a no creerte que todos los problemas solo te suceden a ti y te ayudará también a no caer en victimizarte, como que todos están contra ti.

2) Ponerlo a prueba:

Las cosas de la vida hacen que descubras que en tu vida vas pasando pruebas y comprendiendo que siempre hay obstáculos por vencer. Es importante descubrir que tu vida tiene un rumbo y un camino, pero que todo andar tiene pruebas que tienes que pasar. Las pruebas son para crecer y aprender, aunque te hagan llorar. Pensar en lo que aprendiste con tu vida hasta hoy es necesario.

3) Den de comer:

Siempre es poco ante la gran necesidad que uno tiene. Es por ello que es importante que aprendas que todo lo que hagas es mínimo ,pero es grande cuando lo haces con confianza. No desprestigies a nadie, porque de quien menos creas, es esa persona que te da una mano. No dejes tu entrega diaria y aprende diariamente a entregarte. Algo bueno está por venir.