EVANGELIO DEL DÍA🌾

Juan 6, 16-21

Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada, y todavía Jesús no los había alcanzado; soplaba un viento fuerte, y el lago se iba encrespando.

Habían remado unos veinticinco o treinta estadios, cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el mar, y se asustaron.

Pero él les dijo:

«Soy yo, no temáis».

Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra en seguida, en el sitio a donde iban.

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Jn 6, 16-21:

💫A la orilla

1) Era de noche:

Siempre la oscuridad implica no ver con claridad y es tiempo de estar atentos. En tu vida hay momentos y momentos. Te vendrán tiempos oscuros: donde no ves con claridad, donde te sentís solo y hasta aparece el miedo. Esto nos pasa no como consecuencia de algo, sino porque te tiene que pasar en la vida. Lo vas a pasar, dalo por hecho. Estos tiempos van a venir. Es en los momentos de oscuridad en los que, para seguir adelante, tenés que recordar lo vivido en los momentos de claridad. Por ejemplo, si hoy estás pasando la oscuridad de no saber si seguir con tu matrimonio es recordar el porqué y para qué elegiste a esa persona para que camine con vos en la vida. Vale recordarte que en la oscuridad no se toman decisiones, pero sí se tienen que pensar las decisiones que vas a tomar cuando vuelva la claridad.

2) Mar agitado:

Es en referencia a que vos y yo tenemos momentos en los que estamos acelerados, y situaciones que no podemos controlar. Aprendí que cuando uno está en el mar y quiere controlar el barco ante el mar agitado, puede romperse la dirección. Por eso es necesario dejarse llevar y, cuando calme, acomodarse. Lo mismo pasa en la vida, no te pongas tan rígido cuando todo esté alterado. Tranquilo, controla. Espera la calma y ahí empieza a direccionar tu vida.

3) No teman:

Volver la mirada a la fe calma y ayuda a sobrellevar todo. No dejes que esto te detenga en la vida. Jesús va con vos y aprende a confiar y a seguir. Es el tiempo quien te ayuda y la fe, con el tiempo, a darte certezas. Ten la certeza de que con fe todo se acomoda. Algo bueno está por venir.