EVANGELIO DEL DÍA🌾

Evangelio del martes 16 de abril de 2024

Juan 6, 30-35

En aquel tiempo, el gentío dijo a Jesús:

«¿Y qué signo haces tú, para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: “Pan del cielo les dio a comer”».

Jesús les replicó: «En verdad, en verdad os digo: no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo».

Entonces le dijeron: «Señor, danos siempre de este pan».

Jesús les contestó: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás»

Palabra del Señor.

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Jn 6, 30-35: El pan vivo

1) La gente: Cuando hacemos las cosas por la gente y para la gente podemos perder lo esencial, el motivo que te motive en la vida. Porque la gente es inestable, hoy quieren una cosa y mañana la otra, hoy te condenan y mañana sos su héroe. Aprende a escuchar a la gente, pero discerní bien qué vas a hacer por la gente.

2) Comieron: Jesús te enseña cuál es el verdadero alimento que sacia. Y, para saciar a los demás, la clave es darlo a Él, porque es poderoso y eterno, mientras que vos y yo somos limitados y con defectos. Tu labor y la mía es saciar a los demás de Él y no de nosotros, porque nosotros somos pasajeros. Aprende a darlo a Él y no darte vos como si fueras el salvador.

3) Pan de vida: Ante la necesidad siempre hay que dar lo que puede saciar. Muchas veces podemos dar cosas para engañar el hambre. Como cuando uno va a comer asado. Recuerdo que mi papá nos engañaba y nos daba snacks mientras él cocinaba, una manera de engañarnos, para que no comamos toda la carne, ya que era bastante poca. Pero cuando pasaban las horas nos dábamos con el hambre de nuevo. Hay veces que en vez de saciar a la gente la engañamos con cosas pasajeras o momentáneas, y con el tiempo uno descubre que no logró saciar nada. Hoy demos a Jesús y mostremos a Jesús. Aquí yo me siento un snacks espiritual. Por eso esto me recuerda que la gente no me busca a mí, sino a Jesús a quien vengo a presentarte. ¡¡Ánimo y a seguir!! Algo bueno está por venir.