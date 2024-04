EVANGELIO DEL DÍA🌾

Juan 6, 60-69

En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron:

«Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso?».

Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo:

«¿Esto os escandaliza?, ¿y si vierais al Hijo del hombre subir adonde estaba antes? El Espíritu es quien da vida; la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y, con todo, hay algunos de entre vosotros que no creen».

Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar.

Y dijo:

«Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede».

Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él.

Entonces Jesús les dijo a los Doce:

«¿También vosotros queréis marcharos?».

Simón Pedro le contestó:

«Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna; nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios».

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Jn 6, 60-69:

💫Palabras de Vida Eterna

1) Murmuraban:

Esta es su lucha y será siempre la nuestra cuando tengamos que enfrentar esos dolores de cabeza que uno sufre por las murmuraciones. Cómo cuesta llevar adelante una relación y una institución cuando las murmuraciones están presentes, hasta Jesús las padece. Es importante que sepas no contaminarte y no te rodees de ellas, porque te impactan y hasta te manchan.

2) Creer:

Es una decisión y, por sobre todo, el creer es la implicancia de asumir un estilo. Por eso Jesús es claro. Cuando uno cree se demuestra en el modo de vida y no en los ritos que practica.

3) Simón:

El asumir este estilo de vida implica también que mucha gente puede tomar distancia de Jesús, porque la vida cristiana es decisión y también acción. Es un caminar junto a otros y darse la oportunidad de vivir la vida en el estilo de Cristo, pensando como pensaría Cristo. Algo bueno está por venir.