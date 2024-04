EVANGELIO DEL DÍA🌾

Juan 10, 1-10

Jesús dijo a los fariseos:

«Les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a cada una por su nombre y las hace salir. Cuando las ha sacado a todas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz».

Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir.

Entonces Jesús prosiguió: «Les aseguro que Yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado.

Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará; podrá entrar y salir, y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan Vida, y la tengan en abundancia.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Jn 10, 1-10:

💫El pastoreo

1) Entra por la puerta:

El que pastorea es educado, no invade ni ataca. Vos, como pastor, debes respetar siempre al otro y no imponerte sobre el otro, sin atacar o lastimar. Entrar por la puerta significa que el pastor debe ser confidente con los suyos, cercano, amable y creando esa familiaridad que permita una relación estrecha t, por sobre todo, de confianza. Es tarea tuya como pastor o pastora de tu familia, como vos y yo que somos sacerdotes, o como religiosos o consagrados o consagradas. No podemos ser asaltantes, no podemos robar la vida y esperanza de nadie. Debemos iluminar y acompañar.

2) Llama por su nombre:

Esta es la segunda característica del pastor. Es la gran relación que vos tenés que tener con Dios y Dios tiene con vos. No dejes de luchar por esa relación íntima con Dios. El buen Pastor debe conocer al otro, dar esa particularidad y ese tiempo al otro. Que esa persona se sienta acompañada y guiada, no ninguneada e ignorada. Dale tu tiempo y tu momento. Apaga el celular y la televisión y si es necesario, abrázalo.

3) Va delante:

Es la tercera característica. Debemos luchar por esa capacidad de liderazgo, el saber afrontar la vida con todo lo que trae, pero también de enfrentar las cosas del día a día. El no tener miedo para guiar, sabiendo que la fuerza viene del gran pastor. Hoy vos estás llamado a pastorear en tu estilo de vida. Cuidado con el lobo, porque puede robar muchas almas.

Las cuidemos y pastoreemos para que todos estemos en el cielo. Algo bueno está por venir.