EVANGELIO DEL DÍA🌾

Juan 10, 22-30

Se celebraba entonces en Jerusalén la fiesta de la Dedicación. Era invierno, y Jesús se paseaba por el Templo, en el Pórtico de Salomón.

Los judíos lo rodearon y le preguntaron: «¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente.»

Jesús les respondió: «Ya se lo dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas.

Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy Vida eterna: ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Jn 10, 22-30:

💫Escuchar su voz

1) Abiertamente:

Jesús habla con claridad y sin ocultamiento alguno. Vos también tenés que aprender a decir las cosas claramente. No andes en grises ni en interpretaciones. Sé claro en tu actuar y en tu obrar. No dejes que nadie haga notas a pie de página de lo que haces o decís. Sé claro, no andes a dobletes, diciendo una cosa y haciendo otra. No podemos ser de ese tipo de cristiano, porque somos de Dios y de su equipo.

2) Sos de Dios:

Escuchar a Jesús implica seguirlo. No dejes de escuchar a Dios y de buscarlo. Sos de Él y de su equipo. Ponete su camiseta y jugá para Él, porque el seguimiento de Jesús te encandila, te enamora, te cambia la visión de las cosas. Por ello seguirlo es una aventura.

3) Vida eterna:

Es a lo que te lleva y te dispone, a ser eterno, a vivir, a relacionarte, a disfrutar la vida con Él. No tengas miedo, que lo que Dios te invita y te propone es algo grande. ¡Vamos! Que se puede hacer mucho en este mundo y vos podés hacer muchísimo en la vida de los que te rodean, porque Dios está muy cerca tuyo y de nuestro lado. Algo bueno está por venir.