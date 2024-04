EVANGELIO DEL DÍA🌾

Juan 12, 44-50

Jesús exclamó:

«El que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió.

Yo soy la luz, y he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en las tinieblas. Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo.

El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue: la palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día. Porque yo no hablé por mí mismo: el Padre que me ha enviado me ordenó lo que debía decir y anunciar; y yo sé que su mandato es Vida eterna. Las palabras que digo, las digo como el Padre me lo ordenó.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Jn 12, 44-50:

💫La Palabra

1) Cree en mí:

Creer es un don y también una decisión, como así también una opción. Es a través de lo que vivimos que creemos y es creer en lo que vivo, porque si en tu vida no crees, la vida misma se te desploma. Llega un momento en que tu misma vida te presenta la fe como un elemento fundamental. Digo creer y no ritualizarte, porque es la fe lo que celebramos y no es que celebramos para tener fe, sino para alimentar esa fe. Cuando mi fe está firme en mi vida puedo entender muchas cosas de mi vida y de la vida porque “creo para entender y entiendo para creer”.

2) Luz:

Jesús viene a traer luz a tu vida porque tu vida necesita luz. Somos grandes mentirosos con nuestras vidas y te ocultas cosas que es necesario que tarde o temprano veas. Ponele luz a tu vida y salí de las tinieblas que vos mismo te buscas. Deja de girar en cosas que dan más oscuridades o que no te dejan ver bien y sal a la luz de la vida.

3) Vida eterna:

A esto apuntala tu vida y la mía. Deja de girar en puestitos, eso se va; deja de dar vueltas en honores porque eso es un simple papel. Que tu vida apunte a la eternidad, que eso nadie te lo puede quitar, porque solo depende de vos y Dios. Algo bueno está por venir.