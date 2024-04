EVANGELIO DEL DÍA🌾

Evangelio del Jueves 25 de abril de 2024

Marcos 16, 15-20

Jesús se apareció a los Once y les dijo:

«Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Noticia a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará.

Y estos prodigios acompañarán a los que crean: arrojarán a los demonios en mi Nombre y hablarán nuevas lenguas; podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño; impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán.»

Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios.

Ellos fueron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban.

Palabra del Señor.

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mc 16, 15-20: Evangelista san Marcos

1) Vayan: El anunciar significa salir de uno, en esto no me refiero a una cuestión propiamente evangélica o misionera. Aquí también implica salir de vos, salí de tu zona de confort, salí de hacer siempre lo mismo, salí de esa estructura que vos mismo te pusiste y no querés reconocer que te asfixia, salí de estar siempre con la misma gente, salí de esa rutina en la que parece que solo lo que vos decís vale y es cierto. Hoy proponete salir y mirar un poco más de lo que miras.

2) Crea y se bautice: No somos propiamente asistentes sociales, ni terapeutas especializados; somos hombres y mujeres que estamos llamados a mostrar que existe Jesús y que lo más hermoso es que con el bautismo se puede ser hijo de Dios. Vale aclarar que te entiendo que hoy existe un cierto rechazo al cristianismo. Es verdad que la sociedad y las personas cambiaron, pero también es verdad que nosotros mismos, los católicos, hemos cerrado puertas por nuestro fanatismo. Hombres y mujeres ultra fanáticas que no se les caía de la boca “te vas a condenar” o “esto es pecado”, Ha llevado a que muchos se vean indignos de ser Iglesia o que les de miedo porque se reduce muchas veces la religión a un mero cumplimiento. El anuncio que nos propone Jesús no pasa por un reduccionismo moral, sino por una relación con Él que genera disfrute de la vida y a ese disfrute lo llamamos santidad.

3) No les hará daño: Saber que Dios te cuida es un alivio. Creo que este punto del Evangelio me motiva a seguir animándome a evangelizar, con mi forma de ser y con mis locuras y mi propia identidad. Sé que hay algunos que esperan encontrarme un punto para liquidarme, también sé que muchas veces cuando vos te dedicas a evangelizar hay gente cercana a vos y a la misma iglesia, que tratan de liquidarte. Pero vos tenés que seguir, aunque te pongan palos en la rueda, porque Dios no te abandona. Siempre recuerdo la imagen del Padre Pío, cuando su propios superiores y hasta un obispo le hacían la vida imposible, pero la verdad siempre sale a luz y Dios siempre te protege. Recordá que Dios no te quita la cruz sino que te ayuda a llevar la cruz. Siempre miro la imagen de Jesús con el cirineo que nos muestra que Jesús se deja ayudar. Por eso vos también déjate ayudar. Algo bueno está por venir