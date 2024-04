EVANGELIO DEL DÍA🌾

Juan 14,7-14

«Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto».

Felipe le dice:

«Señor, muéstranos al Padre y nos basta».

Jesús le replica:

«Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: “Muéstranos al Padre”? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras.

En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aun mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré».

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Jn 14, 7-14:

💫Quien me ve a mí, ve al Padre

1) Conocer:

Nadie puede amar a quien no conoce. El conocer hace que uno pase de la atracción al amor, porque cuando conozco incluso sus debilidades, acentúo lo que amo y acepto su todo. Porque quien ama, ama con los límites de lo que uno ve del otro. Hoy conocer a Dios implica hacer el proceso de amar a Dios y amar a Dios implica aceptar tu vida misma desde Dios.

2) Tiempo:

Es el tiempo lo que te permite conocer a las personas y es el tiempo lo que te lleva a comprender lo que es cada persona. Por tanto, amar a Dios y amar a las personas exige y necesita tiempo. Porque solo el tiempo es quien te lleva a la verdad y la verdad se muestra con el tiempo.

3) Piden:

En todo conocimiento hay una relación y en toda relación puede haber un amor y cuando hay un amor desde una relación sincera, puede haber demanda y pedido. Pero ya no un pedido egoísta o egocéntrico, sino más bien un pedido para crecer en uno y desde uno para los otros. Hoy pedí al Señor eso que tu corazón necesita para darte a los demás. Algo bueno está por venir.