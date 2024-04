EVANGELIO DEL DÍA🌾

Juan 14,27-31a

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que no turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: “Me voy y vuelvo a vuestro lado”. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis.

Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe del mundo; no es que él tenga poder sobre mi, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre, y que, como el Padre me ha ordenado, así actúo yo».

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Juan 14, 27-31a:

💫El evangelio de hoy es alentador

1) La paz:

Creo que es lo que vos y yo siempre buscamos: tener paz. Nada se logra sin tener paz interior. Esa paz que te regala Jesús. Su paz es profunda y además permite comprender que estás en su mano. La paz que Dios da no es que te soluciona al toque el problema, sino que te alivia y te fortalece para que vos puedas luchar ante el problema. Las situaciones siempre están, lo importante es cómo las enfrentas. Y esa paz interior solo la vas a encontrar en la oración. Esa paz interior que Dios te concede te hace recordar que Dios está en vos.

2) No te inquietes, ni temas:

Son dos palabras importantes para este día. Es algo que tenemos que saber, que Dios hoy te pide que no te inquietes. Sabe esperar y tener paciencia. No tengas miedo. Es verdad que los golpes de la vida son duros y uno se arrebata, y tiene miedo de equivocarse, por tomar decisiones rápidas. No tengas miedo porque Él está. No te olvides “Él está”.

3) La grandeza de Dios es su misericordia:

Recordá que Dios vence. Por más grande que sean las tentaciones, no decaigas, porque Dios está. Algo bueno está por venir.