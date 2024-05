EVANGELIO DEL DÍA🌾

Juan 15,18-21

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros.

Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya, pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia.

Recordad lo que os dije: “No es el siervo más que su amo”. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.

Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió».

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Jn 15, 18-21:

💫No sos del mundo

1) Sepan que antes:

El ser cristianos implica vivir como Cristo y aceptar los enfrentamientos que te pondrán. Porque ser cristiano es encarar las situaciones y no esconderse ante las situaciones. No podés vivir la vida como un segundo y como un dependiente de. Aprende a decidirte y a tomar decisiones. Eso llevará a que haya muchos que te quieran y otros que no.

2) El mundo:

No podés andar viviendo como fotocopia de otros y mucho menos llevando tu vida con criterios de otros. Tu misma vida implica asumir criterios, los de Cristo junto a tus principios. Pero claro que, al ser auténtico, muchos te harán sentir el peso de vivir con autenticidad y sabiendo qué sos y qué no sos.

3) No conocen:

Aprende a vivir la vida desde los puntos que te marcaron y enseñaron. Vos sos la suma de historias (lo que hizo tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela) y también sos esencialmente hijo de Dios. Aprende a valorarte como sos y sabiendo quién sos y no busques pertenecer a una masa, para que te den un pase VIP que te prometen y prometen, pero que nunca llega. Aprende a vivir la vida cristiana desde vos y no desde otros. Algo bueno está por venir.