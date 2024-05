EVANGELIO DEL DÍA

🌾

Juan 16, 16-20

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver».

Comentaron entonces algunos discípulos:

«¿Qué significa eso de “dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver”, y eso de “me voy al Padre”?».

Y se preguntaban:

«¿Qué significa ese “poco”? No entendemos lo que dice».

Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo:

«¿Estáis discutiendo de eso que os he dicho: “Dentro de poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver”? En verdad, en verdad os digo: vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre; vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría».

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Jn 16, 16-20:

💫Se convertirá en gozo

1) Verán:

La vida espiritual es un proceso, y también trae inestabilidad. No te asustes si eras una persona rezadora y sacramental y hoy te cuesta ir a misa o hasta escuchar la meditación. Porque es también el proceso de búsqueda y es como todo en la vida. Hay momentos en que estás súper y otros que parece que no pasa nada. La clave es recordar la meta y perseverar. Cuando estés en sequía recordá los momentos de gozo, y cuando sientas que todo está en la nada, vuelve a tu identidad y a tu historia. El ver es para recordar y el recordar es para construir, el construir es para planificar y planificar es para plenificarte.

2) Interrogar:

Siempre aparecen las preguntas y es importante que te interrogues. Porque implica cuestionarte y enfrentarte. Aprende que en esta vida la clave es vivir respondiéndote preguntas que vos mismo te haces. Tu vida es una respuesta a muchas preguntas que te haces y también desafíos que vos mismo te pones.

3) Gozo:

La vida es pasar dolores y gozos. Es más, a esta vida venís con lágrimas y te vas de esta vida con lágrimas. Por eso no dejes de buscar lo que te da paz y ahí estarás en lo esencial. Busca la paz y sigue tras ella. Algo bueno está por venir.