EVANGELIO DEL DÍA🌾

Juan 16, 23b-28

A la Hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos:

«Les aseguro que todo lo que pidan al Padre, Él se lo concederá en mi Nombre. Hasta ahora, no han pedido nada en mi Nombre. Pidan y recibirán, y tendrán una alegría que será perfecta. Les he dicho todo esto por medio de parábolas. Llega la hora en que ya no les hablaré por medio de parábolas, sino que les hablaré claramente del Padre.

Aquel día ustedes pedirán en mi Nombre; y no será necesario que Yo ruegue al Padre por ustedes, ya que Él mismo los ama, porque ustedes me aman y han creído que Yo vengo de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y voy al Padre.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Jn 16, 23b-28:

💫El Padre te ama

1) Pidan:

Habla con Dios y mostrate como sos. Mostrá tu todo y no solo lo que te conviene. A Dios le gusta que te muestres así, como sos, sin tapujos. Hoy recurrí a Él y abrí tu corazón. Es tu Padre Dios que te escucha y también te mira.

2) Alegría perfecta:

Es esa promesa que Dios te regala y quiere. DIOS QUIERE QUE VIVAS EN LA ALEGRÍA. Dios te quiere ver bien. Por favor, no busques la tristeza ni aquello que pueda lastimar tu corazón. Busca a Dios y corre tras Él. Busca aquello que te hace bien.

3) Vivir:

Es unir la presencia de Dios a tu vida. Como decía don Álvaro del Portillo: «gracias, perdón, ayúdame más». Hoy que esas sean tus palabras frente a Dios. Deja que tu corazón se transforme en Él. Que varias veces en el día puedas decir: Gracias, perdón, ayúdame más. Algo bueno está por venir.