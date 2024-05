EVANGELIO DEL DÍA🌾

Juan 16, 29-33

En aquel tiempo, aquel tiempo, los discípulos dijeron a Jesús:

«Ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten; por ello creemos que has salido de Dios».

Les contestó Jesús:

«¿Ahora creéis? Pues mirad: está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto, para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas; pero tened valor: yo he vencido al mundo»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Jn 16, 29-33:

💫No teman, Yo vencí al mundo

1) Hablas claro:

La gente siempre pedirá más y nunca la vas a poder convencer, incluso a tus más cercanos. Ni Jesús podía convencer el 100% a sus discípulos. Por tanto, que no te quiten la paz las críticas y la incomprensión de tus cercanos y más bien preocúpate por cumplir la misión en este mundo que Dios te ha dado. En tu vida trata de ser claro, pero no para que los otros entiendan con claridad tu vivir, sino para que tu vivir sea claro con vos y desde vos a los demás.

2) ¿Creen?:

Cuando te das a los demás siempre hay demanda, pero el tema es cuando vos vivís siempre ante la demanda, necesidades y carencia de los demás. Me gusta ver a este Jesús que tira para adelante, su objetivo no es que ellos crean o no en Él, su objetivo es salvar almas. Por tanto, no te detengas si creen o no en vos, la gente se da vuelta como tortilla. Hoy te alaban y mañana te critican. Vos te desvivís por todos, pero muchos después no te dejan vivir. Aprende a que tu vida no se reduzca a que te quieran o no te quieran, y no tomes decisiones desde quién te quiere o no te quiere. Las decisiones tómalas desde tus convicciones y desde tu objetivo.

3) La paz en mí:

Es el punto eje de toda tu vida, la paz es el elemento clave para tomar decisiones y para vivir. Decide desde lo que te da paz en tu corazón. Incluso cuando esa decisión produzca guerra. Aprende a rodearte de personas que te den paz y no de personas que siempre te generen conflictos y te hagan una vida de constante guerra. Es Jesús quien da paz y desde este Jesús que te da paz podrás vivir la vida eterna. ¡Feliz día de la Virgen de Fátima! Algo está por venir.