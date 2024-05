EVANGELIO DEL DÍA🌾

Juan 15, 9-17

Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.

Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes, y ese gozo sea perfecto.

Este es mi mandamiento: Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor; yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre.

No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así todo lo que pidan al Padre en mi Nombre, él se lo concederá.

Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros.

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Jn 15, 9-17:

💫San Matías

1) Permanezcan:

Solo permanece quien se ilusiona y sueña con algo o con alguien. Pero también permanece quien confía y se abandona en el otro. Hoy date esa oportunidad de permanecer en Dios y ser permanente en Él, porque no te deja solo nunca y porque todos te podemos fallar menos Él.

2) Gozo:

El gozar la vida no implica vivir cosas lindas, ni tampoco significa tener muchas cosas, sino más bien significa disfrutar de cada cosa que vivo y encontrar sentido a cada cosa que hago. Por eso pregúntate si estás disfrutando de cada cosa que haces.

3) Amigo:

Es la persona que uno elige libremente para caminar la vida y para vivirla a la vida. Es por eso que Jesús no te elige como feligrés ni como integrante de comisión de nada, te llama amigo porque el amigo abre el corazón a su amigo. Hoy pedí a Jesús que te ayude a descubrir a tus verdaderos amigos, porque quien tiene un amigo tiene un tesoro. Algo bueno está por venir.