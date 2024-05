🌾 EVANGELIO DEL DÍA🌾

Marcos 9,30-37

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea; no quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos.

Les decía: «El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán; y, después de muerto, a los tres días resucitará.» Pero no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle.

Llegaron a Cafarnaúm, y, una vez en casa, les preguntó: «¿De qué discutíais por el camino?»

Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante.

Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: «Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos.»

Y, acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: «El que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí; y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mc 9, 30-37:

💫La grandeza de servir

1) Supiera:

Es importante en tu vida cuidar la prudencia y saber en qué momento decir las cosas y cómo decir las cosas. En estos tiempos donde todo el mundo habla de todo, y en donde parece que comentar a la ligera no tiene repercusiones, es importante destacar que hay cosas que uno debe saber callar para decirlas en su momento. No dejes que la ira y el rencor sean los motivadores de tus palabras, más bien la prudencia y el aportar al otro sean los que actúen en su momento.

2) Preguntas:

Hay veces que escapamos a las preguntas porque tememos a las respuestas, pero hay preguntas que son necesarias hacerlas y hacerte. En esta vida las preguntas llevan a que vos busques respuestas para tu vivir y el fundamento de tu forma de vivir. Porque la clave es ser claro con vos y en vos, para ello uno necesita darse respuestas.

3) El más grande:

Cuando tu identidad está unida al hacer puede que lo único que te motive a vivir sea un puesto, un cargo. Hay veces que me dicen: “usted es sacerdote”, y yo respondo: “no, soy Luis que elegí el sacerdocio”. Porque cuando tu identidad está unida al hacer el día de mañana, si no soy sacerdote creeré que no soy nada, y sí, soy: soy Luis, hijo de Dios. Por eso cuando un grande le dice a un niño: “¿qué vas a ser cuando seas grande?,” le está condicionando una identidad, porque cuando sea grande y no sea la profesión que dijo, se frustrará para toda la vida. Cuando tu hacer se condiciona como ser, lo único que puede alimentar y engrandecer tu vida es el poder. Por eso vemos muchos curas, monjas, políticos y empleados que lo único que los motiva es llegar a un alto cargo y es eso lo que parece que los hace sentirse realizados. Hasta a mí una vez un cura amigo, Amadeo, me decía: “cuando seas párroco vas a entender y tú sacerdocio será feliz”. Con los años comprendí que se confunde ser con hacer y un título o un cargo no me hace feliz. Los cargos y los puestos son para el servicio, no para valerme de un prestigio. Algo bueno está por venir.