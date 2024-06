EVANGELIO DEL DÍA🌾

Marcos 12, 13-17

En aquel tiempo, enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos, para cazarlo con una pregunta.

Se acercaron y le dijeron:

«Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan; porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos?». Adivinando su hipocresía, les replicó:

«¿Por qué me tentáis? Traedme un denario, que lo vea».

Se lo trajeron. Y él les preguntó:

«¿De quién es esta imagen y esta inscripción?».

Le contestaron:

«Del César».

Jesús les replicó:

«Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios».

Y se quedaron admirados.

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mc 12, 13-17:

💫Dar al César…

1) Ser sincero:

Es reconocido Jesús por su sinceridad y su forma de decir las cosas. Ser sincero no es decir todo lo que veo y pienso, sino más bien es tener el arte de saber decir la verdad en el momento que corresponde y cuando corresponde, como así también a la persona que corresponde. Aprender este arte de saber decir la verdad es esencial porque muchas veces por decirnos sinceros nos convertimos en tira bombas o chusmas, porque no cuidamos los elementos esenciales de lo que decimos y a quién le decimos. Tenemos que discernir ese momento en que decimos las cosas.

2) Acepción:

Otra de las características es que Jesús no diferencia a las personas ni por clase ni por gustitos personales. A todos los toma por igual. Algo que siempre debemos aprender es que todos somos iguales ante Dios y que aquí no entra ni cargo, ni función ni visión. Hoy proponete no descartar a nadie de tu vida por su condición.

3) Dar:

Es importante recordar que todos tenemos obligaciones sociales y que hay cuestiones que tenemos que responder como ciudadanos. Por hablar de las cosas del cielo no nos tenemos que olvidar de la tierra. Ser cristianos es ser buenos ciudadanos y nuestro trabajo será pasar de habitantes a ciudadanos. Como diría la carta a Diogneto “están en el mundo, pero no son del mundo”. Algo bueno está por venir.