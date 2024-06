EVANGELIO DEL DÍA🌾

Marcos 12, 18-27

En aquel tiempo, se acercan a Jesús unos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección, y le preguntan:

«Maestro, Moisés nos dejó escrito: “Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero no hijos, que se case con la viuda y de descendencia a su hermano”.

Pues bien, había siete hermanos: el primero se casó y murió sin hijos; el segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos; lo mismo el tercero; y ninguno de los siete dejó hijos. Por último murió la mujer.

Cuando llegue la resurrección y resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete han estado casados con ella».

Jesús les respondió:

«¿No estáis equivocados, por no entender la Escritura ni el poder de Dios? Pues cuando resuciten, ni los hombres se casarán ni las mujeres serán dadas en matrimonio, serán como ángeles del cielo.

Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios: “Yo soy el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob”? No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados».

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mc 12, 18-27:

💫La vida eterna

1) Saduceos:

Son aquellos materialistas. Los que piensan que la vida es aquí y se termina todo aquí. Esto puede pasarte a vos y rodearte de gente que solo gira alrededor de lo material y del mundo del placer. El justificativo que muchas veces usan es: “esta vida es la única y hay que aprovecharla” y no… “la vida tiene caminos hacia…”. Es el camino a la eternidad, pero también todo lo que hagas aquí en la tierra tiene también sus consecuencias, desde la tierra hasta el cielo. Por eso querido amigo, pensá bien lo que haces porque todos los días vas sumando puntitos y la vida es un camino a la eternidad, estás llamado a ser eterno.

2) La viuda:

Esta mujer tenía el problema que los mismo religiosos la habían cosificado, porque Jesús nos enseña que no sos una cosa, sino más bien una persona y la eternidad es para las personas. Puede pasar que mucha gente que te rodea te tome como una cosa o como su elemento de satisfacción, o como un punto clave de su saciedad ante su carencia. A ver… vos no sos tapa pozo de nadie y no puede ser que te dejes llevar por las necesidades del otro. Aprende a valorarte y respetarte, como también hacé valorar tu vida y lo que haces.

3) Dios viviente:

La vida espiritual es un estilo de vida y es la religión en sí un modo de vivir. Aprende a vivir la vida con todo lo que implica y recordá que tu modo de vida manifiesta tu relación con Dios, y tu forma de vivir es tu creencia de existir. Hoy pedí a Dios tener vida y no andar como muerto en esta vida. Algo bueno está por venir.