EVANGELIO DEL DÍA🌾

Martes 11 de Junio de 2024

Mateo 10, 7-13

Jesús envió a sus doce apóstoles, diciéndoles:

Por el camino, proclamen que el Reino de los Cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón; porque el que trabaja merece su sustento.

Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella; pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes.

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

💫San Bernabé

1) Por el camino:

Estamos llamados a salir de nosotros, no puede ser que siga girando tu vida alrededor de lo que te pasó o la deuda que tiene tu familiar con vos. Trata de tener una visión más amplia y deja de reducir tu vida a lo que pasó o te sucedió. Todos tendemos a victimizarnos y hasta pensar que todo el mundo nos ataca. La clave es salir y seguir. Deja de estar dando vueltas en tu mundo y salí al mundo porque hay nuevas propuestas para vos. Deja de estar mirando siempre lo que te falta y salí a ver a quién vos podés saciar con tu presencia.

2) Curen:

La vida te lleva a encontrarte con gente golpeada y muerta en vida. Vos y yo, como cristianos, estamos llamados a mostrar que hay un sentido para el vivir y una lucha. Con tu sonrisa podés curar, con tu abrazo podés curar, con tu cercanía podés curar y con tu humildad podés resucitar una relación perdida, con tu amor podés resucitar una confianza abolida. Que tu forma de ser cure y resucite.

3) La paz:

Somos misioneros de lo cotidiano y de lo simple. No necesitamos títulos de Ministros de la Eucaristía para hacer el bien. Tenemos que anunciar a Jesús, no necesitamos títulos de doctores o de licenciados para salir a anunciarlo, no necesitamos tener una cuenta bancaria para salir a demostrarlo, lo único que necesitamos es paz interior. Mientras tengas paz seguí llevándolo a Jesús, que mucha gente lo necesita. Seguí anunciándolo a Jesús, todo lo demás se da con la paz interior. Algo bueno está por venir.