EVANGELIO DEL DÍA🌾

Miércoles 12 de Junio de 2024

Mateo 5,17-19

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No creáis que he venido a abolir la Ley o los profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la Ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes, y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el Reino de los cielos.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt 5, 17-19:

💫Cumplimiento

1) Abolir:

Todos tendemos a romper reglas y hay situaciones que sí nos llevarán a romperlas. El tema es cuando no asumís tus límites y siempre buscas romper reglas, porque no aceptas que se te pongan condiciones, y te pones como caprichoso o caprichosa. Pero la vida tiene condiciones y hay cosas que no se pueden romper y si se rompen límites o reglas, tiene su consecuencia y su dolor. La clave no es romper reglas sino asumir el resultado o la consecuencia de esa regla que rompí.

2) Menor en el reino de los cielos:

La soberbia y el orgullo son dos elementos que giran en vos y en mí y nos hacen creer que podemos todo y que nadie nos tiene que reclamar nada. Cuando se te mete el orgullo y la soberbia se nos da vuelta la vida, porque haces que todo se centre en vos y te convertís en el parámetro de todos y de todo.

3) El mayor:

La humildad te ayuda siempre a construir y a enseñar, porque es la capacidad de reconocer lo que podés y lo que no podés y aceptar que hay reglas en la vida que se deben respetar. No podés tenerlo todo y no podés centrarlo todo en vos. Una mente sana y un espíritu sano, saben aceptar lo que pueden y lo que no pueden y saben que no todo depende de sí. Algo bueno está por venir.