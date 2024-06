EVANGELIO DEL DÍA🌾

Viernes 14 de Junio de 2024

Mateo 5, 27-32

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis oído el mandamiento «no cometerás adulterio». Pues yo os digo: El que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. Está mandado: «El que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio.» Pues yo os digo: El que se divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio, y el que se case con la divorciada comete adulterio.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt 5, 27-32:

💫Corta

1) Adulterio:

Etimológicamente significa del latín “alterar algo” o falsear algo. Es desde allí que hablamos de una relación adulterada cuando se empieza a vivir falseando o alterando la vida de otro. No dejes que nadie altere tu corazón y no abras el corazón a algo que es falso y que se desploma en cualquier momento, porque no tiene consistencia. Estamos acostumbrados a vivir en cosas irreales. El tema es cuando mantenemos relaciones irreales, que no tienen ni un objetivo ni un sentido. Es cuando no se juega por el otro y muestra cariño, pero no una entrega, que es totalmente distinto. Que no te altere aquello que en el fondo es falso y que, tarde o temprano, termina caducando.

2) Córtatelo:

Cuando alguien o algo te quita la paz o simplemente altera tu vida, es necesario hacer cortes, porque también es parte de tu crecer el saber cortar con cosas que no te ayudan a crecer y solo te hacen mendigar. No seas un mendigo de la vida, queriéndolo tener todo, sin saber cortar nada. Hay cortes que son necesarios para tu vida, porque es preferible que llores un día o meses a que llores toda la vida por alguien que solo te atrapa momentáneamente.

3) El corazón:

Jesús instaura estas reglas porque prima la dignidad de la persona y es esencial tu dignidad en la vida. Hasta incluso el divorcio es necesario cuando liquida a una persona en la relación, porque es necesaria la dignidad. Es por ello que la propuesta de hoy es cuidar tu corazón y aprenderte a valorar más, a buscar ser valorado por otro. Algo bueno está por venir.