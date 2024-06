EVANGELIO DEL DÍA🌾

Evangelio del miércoles 19 de junio de 2024

Mateo 6, 1-6. 16-18

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos; de lo contrario no tenéis recompensa de vuestro Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente; en verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha; así tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.

Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las …

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt 6, 1-6.16-18: De frente

1) Ser vistos: Tu vida no tiene que pasar por el ser visto, ni buscar puestos o posicionarte para algo o por algo. Vos tenés que hacer las cosas para aquello que te hace feliz y que Dios te regala. Hay personas que viven para ser mirados, como vedettes de la vida. Un cristiano no puede caer en eso. Por favor, lucha contra esa tentación. Vos tenés que ser auténtico y no ser un dependiente del qué dirán. Aprende a enfrentar y afrontar las situaciones. Busca tu paz porque si vivís por la mirada de los otros, nunca vas a vivir en paz. Aprende a buscar esa paz en la autenticidad y no en la mirada del otro.

2) Lo secreto: No podés ser un fanfarrón de la vida. Aprende a jugar de callado y que lo que hagas pueda ser descubierto por otros y no algo publicado por vos, para que se enteren los otros de todo lo que haces . Hoy hasta publicamos lo que comemos. ¡No! Aprende a hacer las cosas en el silencio y solo rindiendo cuentas a Dios. Hay veces que parece que nos postulamos en campaña política, pues hasta usamos el grupo de Whatsapp para mostrar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Falta que digamos en el grupo «vótame» o «elegime». Cuando uno genera de su vida una cierta vidriera comercial de sí, lo único que logra es cerrazón y aislamiento, y ahí no hay paz.

3) Hipocresía: No podemos ser de dos caras. Estamos llamados a vivir en la verdad como nos enseñó Jesús. Hoy le pidamos que nos ayude a ser honestos y auténticos. La clave para no caer en la hipocresía es tener sinceridad salvaje, con uno mismo y con los demás. No te mientas ni andes mintiendo una figura que no sos. Algo bueno está por venir.