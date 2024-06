EVANGELIO DEL DÍA🌾

Martes 25 de Junio de 2024

Mateo 7,6.12-14

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No deis lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos; las pisotearán y luego se volverán para destrozaros. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten; en esto consiste la Ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. ¡Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida! Y pocos dan con ellos.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt 7, 6.12-14:

💫Crecer para adentro

1) Lo sagrado:

En esto creo que hemos pifiado bastante. Últimamente hemos descuidado lo sagrado por lo práctico y un mal entendido de lo que es lo simple. En esto debemos ser cuidadosos, como cuando tu abuela o tu mamá te enseñaban que había que vestirse bien para ir a misa porque íbamos a un lugar sagrado. Como cuando al joven seminarista le enseña su superior que debe cuidar bien los vasos sagrados porque allí estará el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Es decir que debemos recordar que hay cosas que son sagradas y se deben respetar, cuidándolas como tal. No me molesta cuando veo en misa, o en un bautismo o en un casamiento personas que están con chicle o con el celular. Más bien me duele, porque veo que no se respeta el lugar como tal. Más que problema de formación creo que es un problema de cultura porque, más allá de ser un lugar sagrado, es respetar a las otras personas que van a orar. Hoy mostremos nuestro respeto a la casa de Dios y al culto, aunque sea hoy haciendo bien tu señal de la cruz.

2) Ley de oro:

Es aquello de “no hagas aquello que no quieres que te hagan a ti”. Es por eso que se denomina “regla de oro”, ya que si todos hacemos esto, el mundo sería distinto. Hoy más que nunca debemos trabajar este punto, sabiendo que las actitudes que yo tome también repercuten en la vida del otro.

3) Lo estrecho:

La vida cristiana es difícil y tiene momentos en que todo se hace angosto, pero es allí que nos recuerda el Señor que la clave es la humildad y la sencillez de vida. Acordate que todo tiene solución en esta vida mientras se hable y se tenga una visión sobrenatural. Ánimo, que con Dios lo vas a poder todo. Algo bueno está por venir.