EVANGELIO DEL DÍA🌾

Miércoles 26 de junio de 2024

Mateo 7,15-20

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuidado con los falsos profetas; se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos; los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis.»

Palabra del Señor



🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt 7, 15-20:

💫La clave son los frutos

1) Lobos vestidos de ovejas:

Hoy vos y yo tenemos que trabajar esto, nuestra vida debe ser marcada en lo que somos. No podemos ser bipolares en la vida o buscar sacar tajada de las cosas en la vida. Tampoco aprovecharnos de mostrarnos de una forma para liquidar al otro. Esto nos pasa en la sociedad, y hasta en la Iglesia. Cómo será que algunos usan la fama de ser de la parroquia o movimiento para aprovecharse. Por eso, ser claro y sencillo. No puedes aprovecharte de estas cosas. Debes trabajar mucho la honestidad en tu vida. No puedes aprovecharte de la inociencia y la honestidad del otro, sobre todo cuando confían en ti.

2) El árbol:

Vos tenés un camino para dar vida y toda tu vida es para dar fruto y lo darás a su debido momento. No te desesperes, tenete paciencia, para que haya frutos se necesita un proceso, ¿vos tenés en claro qué querés darnos de vos? Cuando lo tengas en claro, vas a poder dar muchas cosas y vas a saber cómo trabajar para lograrlo.

3) Conocerán por sus frutos:

El obrar sigue al ser y por ende tu vida se entenderá según tus actitudes y no por tus intenciones. Es allí la lucha que tendrás en toda tu vida, ya que las actitudes no siempre siguen a las intenciones, llevándote a la inmadurez de vida. Algo bueno está por venir.