EVANGELIO DEL DÍA🌾

Viernes 28 de 2024

Mateo 8, 1-4

Al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente.

En esto, se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo:

«Señor, si quieres, puedes limpiarme».

Extendió la mano y lo tocó, diciendo:

«Quiero, queda limpio».

Y en seguida quedó limpio de la lepra.

Jesús le dijo:

«No se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio».

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt 8,1-4:

💫Ser agradecidos en la vida

1) Bajó de la montaña:

Jesús nos enseña que hay que saber tomarse el tiempo para uno, ese momento de interioridad para poder hablar con Dios y también reencontrarse con uno mismo. Creo que está bueno que hoy te plantees si te estás dando tu tiempo, si tenés ese momento para salir a caminar y hacer un poco de gimnasia con un buen podcast que te cultive y te lleve a la oración. Date tu tiempo y tu momento, para que puedas bajar a tu realidad cada día y la sepas enfrentar.

2) Un leproso:

En él vemos a una persona cansada de remar, con una vida difícil, porque quedó solo y lo dejaron solo. Cuántos leprosos hoy tenemos o somos, porque nos sentimos solos y nos hacen sentir como sapo de otro pozo. Es sentirse uno podrido por dentro por tantas culpas que siente y no se puede limpiar. Esas culpas que pesadean y a uno lo hacen sentir mal y hasta incluso agobiado. Cuántos leprosos seremos en este día verdad…

3) Agradece:

Hoy es un día para agradecer. Dame 10 cosas por las que tenés que agradecer a Dios, pensá y que no termine tu día sin pensar, hacé la lista. Yo la hago…

Te agradezco Dios:

a) por darme vida y salud.

b) por darme una familia.

c) por ponerme personas buenas a mi alrededor.

d) por no hacerme faltar la comida.

e) por permitirme creer en Vos.

f) por sentirme querido y amado.

g) por darme gente a la que pueda ayudar.

h) por llenarme el corazón con momentos hermosos.

i) por no soltarme cuando estuve mal.

j) por recordarme que vale vivir.

¡Ahora te toca a vos!