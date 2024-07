EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lunes 1 de Julio de 2024

Mateo 8, 18-22

Al verse rodeado de tanta gente, Jesús mandó a sus discípulos que cruzaran a la otra orilla. Entonces se aproximó un escriba y le dijo: «Maestro, te seguiré adonde vayas.»

Jesús le respondió: «Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos; pero el Hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza.»

Otro de sus discípulos le dijo: «Señor, permíteme que vaya antes a enterrar a mi padre.»

Pero Jesús le respondió: «Sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt. 8, 18-22:

💫Seguir a Jesús es radical

1) Cruzar a la otra orilla:

Es a esto a lo que refiere Jesús. Es el Señor quien te invita a que salgas afuera y no sigas en lo mismo, con los mismos. Hay que salir a buscar a los hermanos distanciados. No podemos seguir abriendo grupos y seguir sumando caras conocidas de otros grupos. Hay que llegar a aquellos que no conocen a Jesús. Hoy Jesús te envía a vos a cruzar. No podemos seguir pescando en la misma pecera.

2) Seguirlo:

El seguimiento de Jesús es un cambio rotundo. No es seguir una ideología, sino más bien a una persona, una persona que está viva y que mueve, llena e irradia. El seguimiento de Jesús te cambia la vida y hace que vos cambies la vida de otros.

3) Las situaciones:

El seguimiento exige, de vos y de mí, darle lugar total a Jesús. Hay algo radical de vos que tenés que dar. Jesús no pide un tiempo o una etapa de tu vida, pide todo de vos. Porque el seguirlo implica asumir un estilo de vida, un cambio de mirada, un objetivo distinto. Porque también lo que te promete es algo más grande de lo que te imaginas o esperas. Te promete la vida eterna. Nunca te olvides que Dios no se deja ganar en generosidad. Algo bueno está por venir.