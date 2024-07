EVANGELIO DEL DÍA 💫

Miércoles 3 de Julio de 2024

Juan 20, 24-29

Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían:

«Hemos visto al Señor».

Pero él les contestó:

«Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo».

A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo:

«Paz a vosotros».

Luego dijo a Tomás:

«Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente».

Contestó Tomás:

«¡Señor mío y Dios mío!».

Jesús le dijo:

«¿Porque me has visto has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto».

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Jn 20, 24-29:

💫Un apóstol de fe

1) No estaba con ellos:

Hay veces que el desenfreno apostólico, eso de hacer muchas cosas, nos lleva a distanciarnos de la comunidad, nos aleja de la vida comunitaria, de la relación de familia y nos hace cortarnos solo. Hace que seamos personas aisladas en donde no disfrutamos con la comunidad, sino más bien estamos desfasados de la comunidad. La vida comunitaria y la vida familiar es importante, hacer comunidad es importantísimo porque es allí donde nos encontramos con Jesús. No te aísles, más bien compartí, aunque te cueste. Dios te ha puesto en esa comunidad para que te encuentres con Él junto a esa comunidad.

2) Si no veo:

Uno en la vida es como que se va endureciendo y tomando una actitud muy racionalista y hasta reacia ante los demás. Es verdad que los golpes de la vida a uno lo van endureciendo, pero además puede golpearte mucho hasta que te alejes del mismo Dios que te eligió para anunciarlo. Un apóstol de Jesús que se aísla de la comunidad y que descuida el encuentro con Jesús puede convertirse en un racionalista o un mero ideólogo. Comunidad y oración es la clave de un apóstol.

3) Creer:

La fe es la que nos lleva a ver a Jesús en el hoy y ahora. Es Jesús quien viene a tu encuentro día a día y propone que en vos exista un encuentro y por ello exige fe. Es la fe la que ayuda a ser feliz, es la fe la que fortalece en todo momento y circunstancia. Es la fe la que te lleva a ser un grande, incluso cuando todos quieren borrarte. Ten fe y anímate a lo grande. Algo bueno está por venir.