EVANGELIO DEL DÍA🌾

Sábado 6 de Julio de 2024

Mateo 9, 14-17

Se acercaron los discípulos de Juan y le dijeron: «¿Por qué tus discípulos no ayunan, como lo hacemos nosotros y los fariseos?»

Jesús les respondió: «¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado, y entonces ayunarán.

Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido y la rotura se hace más grande.

Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan, el vino se derrama y los odres se pierden. ¡No, el vino nuevo se pone en odres nuevos, y así ambos se conservan!»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt 9, 14-17:

💫Lo nuevo, el proceso de vida

1) El esposo:

Hay un momento que vivirás en tu espiritualidad que será hermoso y como que todo será pum para arriba, todo lindo, todo bello. Ese momento en que te vas a rezar y conectas más rápido con Dios que con internet. Ese momento en que tenés ganas de ir a misa y encajas de una, y salís con gozo de esa misa. Que tenés ganas de rezar el rosario y rezar más de uno. Es ese momento de mucho gozo. Es bueno aprovecharlo para inflar el alma de las gracias. Pero también te recomiendo que escribas en tu cuaderno todas aquellas hermosas experiencias que te aparecen y te toca vivir con Jesús, con el esposo. Anótalas. Para que recuerdes que hay un Dios vivo y que aparece en tu vida de una u otra manera.

2) El ayuno:

En este sentido quisiera darle otra interpretación. Es esa etapa en la que aparece esa carencia, esa necesidad, esa ausencia. Cuando ya no está ese momento que entras de una a la oración. Ese momento en que no tenés ganas de ir a misa y menos te la bancas cuando el cura que celebra la misa demora 45 minutos de homilía. Ni yo lo aguantaría. Es ese momento seco, el cual hay que ofrecer a Dios y vivir de esos recuerdos hermosos que vivimos cuando lo teníamos a Cristo cerca. Ahí te recomiendo que leas las experiencias que has tenido, ese ánimo ante tanta sequedad y que te fortalece para salir adelante.

3) Lo nuevo:

Una vez vividas ambas experiencias mencionadas anteriormente, toca descubrir algo nuevo. Después de esa sequedad que nos viene, toca ese momento en donde una gracia nueva llega a nuestras vidas y nos cambia la mirada y el modo de vivir. Es por ello que se te invita a un proceso. No te estanques, lo espiritual es dinámico y hay que pasar momentos de sequedad y también de buena cosecha, pero el final es sacar algo nuevo, nuevas cosas en tu vida que te hagan más feliz. Que Dios te acompañe en todo este proceso espiritual. Algo bueno está por venir.