EVANGELIO DEL DÍA🌾

Jueves 11 de Julio de 2024

Mateo 10, 7-15

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: «Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. No llevéis en la faja oro, plata ni calderilla; ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón; bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en un pueblo o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa saludad; si la casa se lo merece, la paz que le deseáis vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Si alguno no os recibe o no os escucha, al salir de su casa o del pueblo, sacudid el polvo de los pies. Os aseguro que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquel pueblo.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt 10 , 7-15:

💫Proclamen

1) Por el camino:

Vos y yo no podemos quedarnos quietos a la espera que aparezca alguien y te cambie la vida. No podés quedarte encerrado entre cuatro paredes y que pase el tiempo para ya morir. Tu vida es un caminar. Movete por vos. Deja de estar a la espera de tu príncipe azul o de alguien que traiga la solución a tus problemas. Salí y encara la vida. Es en ese caminar que ya evangelizas, porque sos una persona que tiene que decidirse por vivir y enfrentar las cosas. Te entiendo que cuesta, eso lo sé, a mí me pasó, pero hay veces que es preferible un error, a no haber hecho nunca nada por uno mismo.

2) Den:

En esta vida aprende a dar sin esperar nada a cambio. Hay veces que vos mismo te envenenas por lo desagradecidos que son con vos y lo único que logras es llenarte de veneno. La plata va y viene y los favores también. Entonces, si no te responden como vos querías, ya es problema de esa persona y no tuyo, pero te aseguro que de una u otra manera, todo vuelve. Vos seguí siendo generoso con tu vida, con prudencia pero generoso, porque la vida siempre te va a dar el doble de lo que das.

3) La paz:

No hay nada más lindo en la vida que tener paz. Esa es la clave de vivir, que a la noche cuando te acuestes tu conciencia esté tranquila y puedas descansar en paz. No dejes de luchar por tener paz en tu corazón y que tu vivir siempre sea desde ese discernir, desde lo que te da paz. Algo bueno está por venir.