EVANGELIO DEL DÍA 🌿

Sábado 13 de Julio de 2024

Mateo 10,24-33

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: «Un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo; ya le basta al discípulo con ser como su maestro, y al esclavo como su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado Belzebú, ¡cuánto más a los criados! No les tengáis miedo, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse; nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche decidlo en pleno día, y lo que escuchéis al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unos cuartos? Y, sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo; no hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt 10, 24-33:

💫No temas

1) Más:

Nadie es más que nadie pero sí podés ser mejor que otros y lo que te diferencia no es un título ni un curriculum, sino el saber vivir y ayudar a vivir. Es por ello que en tu vida tenes que discernir si vas haciendo para ser mejor o para mostrarte como que sos más que alguien. También te toparás con personas que buscan marcar diferencia con vos y mostrarte que son más que vos. No hay nada mejor que tomar distancia de esas personas, porque son como naves espaciales: buscan subir rápido pero se terminan estrellando o simplemente desintegrando.

2) Nada oculto:

Vos sabes que en esta vida todo se sabe y todo tarde o temprano se da a conocer, por eso no hay nada más sabio que el tiempo, porque el tiempo te lleva a la verdad y Dios a la justicia. Si de alguien tenés dudas o si de alguna situacion te quedó un sinsabor, no te preocupes, el tiempo te dará las explicaciones.

3) No teman:

No tengas miedo por construir tu vida y caminar. No tengas miedo de todo lo que tengas que enfrentar pero eso sí, enfrenta y anímate a ir a la guerra por tus proyectos y por lo que te hace feliz. No busques batallas que no te corresponden y no busques ser el héroe de la vida de otros. Hay veces que nos gusta ser católicos rambo “nos pegan, nos pegan, nos hacen batalla, nos fusilan y nosotros seguimos y seguimos”. Pidamos a Dios que seamos personas felices y luchemos nuestras propias guerras y no las de otros. Algo bueno está por venir.