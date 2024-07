EVANGELIO DEL DÍA🌾

Domingo 14 de julio de 2024

Marcos 6,7-13

En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja; que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto.

Y añadió: «Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, para probar su culpa.»

Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban.

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mc 6, 7-13:

💫Los llamó

1) Envío:

En esta vida todos tenemos algo que hacer y por quién hacer. No dejes que esta vida termine tan rápido en vos y aprendamos que tenemos un camino y una decisión por vivir y por seguir. No dejes de buscar tu objetivo de vida y aprende a compartir la vida y caminar con las personas que la misma vida te va poniendo. No podemos andar en la vida esperando que alguien nos muestre el camino, más bien acordate que se hace camino al andar.

2) Por el camino:

De esta vida no te llevas nada, más bien sabemos que son las cosas y las personas esenciales en nuestro vivir los que nos acompañan en la vida misma y en el caminar. Me encanta hacer este planteo: pensá en las 10 personas más exitosas del mundo; ahora pensá en las 10 personas más ricas del mundo, por último pensá en los 10 últimos ganadores del premio Nóbel. No te preocupes, ni yo sé. Ahora pensá en las 10 personas que te ayudaron en la vida, pensá en las 10 personas que son importantes para tu vivir. Eso seguro que te lo sabes, porque los títulos y aplausos pasan, pero las personas que ayudan en la vida, quedan.

3) Conversión:

Es tiempo de mirar tu vida y pegar cambios, porque constantemente somos personas de cambio y son las circunstancias las que nos cambian pero la clave es que recuerdes siempre quién sos y como querés terminar esta vida. Algo bueno está por venir.