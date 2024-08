EVANGELIO DEL DÍA🌾

Martes 6 de Agosto de 2024

Marcos 9, 2-10

Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, y los llevo a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús.

Pedro dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bien estamos aquí! Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.» Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor.

Entonces una nube los cubrió con su sombra, y salió de ella una voz: «Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo.»

De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos.

Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría «resucitar de entre los muertos.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mc 9, 2-10:

💫El Salvador

1) Los llevó:

Ayer te decía que importante ese momento de soledad, pero también cuán importante es dejarse acompañar por los amigos más íntimos. Jesús lleva consigo a tres de su confianza, tres que capaz que no entienden nada, pero que están. En tu vida no te cortes solo. Aprende a compartir la vida con aquellas personas que te generan vida y confianza. Capaz que no te entiendan por lo que estás pasando, pero están. No busques a la persona que te entiende en todo y hace todo como vos quisieras, sino busca a esa persona que está con vos en todo y te acepta como sos. Aprende a compartir tu vida para que tu vida no quede partida por la mitad.

2) Temor:

En esta vida pasamos grandes dolores, pero también grandes momentos. Es curioso porque hay cosas que pasamos que no tienen palabras, que no tienen explicación y ni siquiera sabemos qué decir. Hoy pensá en aquello que te cambió la vida: el nacimiento de tu hija o de tu hijo o ese sueño cumplido o el día que conociste a tal persona, etc. En la vida pasarás por cosas que te dejarán sin palabras porque son cosas que quedarán marcadas para vos y en vos.

3) Resucitar:

Hoy celebramos la transfiguración. Significa el rostro que cambia, el rostro de lo sobrenatural. Hoy cambia la mirada a tu vida y que se eleve tu caminar, que puedas seguir adelante sabiendo que contás con la fuerza de Dios. Seguí caminando con la mirada en alto, sabiendo que hoy mismo, aunque te sientas fracasado, Dios está. Tené la mirada puesta en lo alto, aunque hoy no encuentres tu lugar y tu espacio. Ten la mirada en alto, incluso cuando te hayan desilusionado. Ten la mirada en alto, aún cuando ya no encajas en ningún lado, porque la clave es dónde está tu mirada. Lo demás se acomoda con el tiempo. Algo bueno está por venir.