EVANGELIO DEL DÍA

Lunes 19 de Agosto de 2024Mateo 19, 16-22

En aquel tiempo, se acercó uno a Jesús y le preguntó:

«Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna?».

Jesús le contestó:

«¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es Bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos».

Él le preguntó:

«¿Cuáles?».

Jesús le contesto:

«No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo».

El joven le dijo:

«Todo eso lo he cumplido. ¿Qué me falta?».

Jesús le contestó:

«Si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres —así tendrás un tesoro en el cielo— y luego ven y sígueme».

Al oír esto, el joven se fue triste, porque era muy rico.

Palabra del Señor

MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt 19, 16-22:

💫Llegar a la vida eterna

1) Qué debo hacer:

La fe no se reduce a la moral, pero la moral es parte de la fe. Es verdad que es dificilísimo cumplir los mandamientos. Dios la tenía re clara cuando nos dio las consignas de la vida. Son las flechitas indicadoras, esas lucecitas indicadoras que nos dicen por dónde ir. Es un primer paso, saber que lo que haces es para tener la vida eterna y comenzar a vivir en paz. ¿Vos tenés paz? Hacé un análisis de tu vida desde los diez mandamientos. Viene bien limpiar la chimenea de tu alma y de la mía.

2) Renunciar:

Luego de analizar tu vida desde lo moral viene otro tipo de análisis, el ser desprendido. Me viene a la cabeza el loco de Asís y cuando decía “uno cuanto más tiene, más esclavo de ello es” y es verdad. Conozco a varios que viven más para pagar la casa de vacaciones que disfrutar de la casa de vacaciones. Para qué querés tener tanto, si luego no disfrutas de la vida.

3) La tristeza:

Es cuando no podés soltar, cuando ves que no podés tenerlo todo y encima debes asumir que para volar alto debes quitarte pesos. Hoy yo no sé a qué es lo que tenés que renunciar, pero sí sé que vos y yo a algo tenemos que renunciar. No dejes que la tristeza te coma. ¡A lucharla! Algo bueno está por venir.