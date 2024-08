EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lunes 26 de Agosto de 2024

Mateo 23,13-22

En aquel tiempo, habló Jesús diciendo: «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos! Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito y, cuando lo conseguís, lo hacéis digno del fuego el doble que vosotros! ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: «Jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga»? ¡Necios y ciegos! ¿Qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también: «Jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga.» ¡Ciegos! ¿Qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar jura también por todo lo que está sobre él; quien jura por el templo jura también por el que habita en él; y quien jura por el cielo jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt 23, 13-22:

💫¡Ay de vos y de mí!

1) Hipócritas:

La hipocresía significa vivir de caretas y andar careteando, actuando por la vida. El problema es cuando tu vida se reduce a caretear o vivir actuando para los demás, olvidándote de quién sos vos. Cuando tu vida es un simple actuar te vas apagando y se pierden tus deseos y ganas, para solamente mantener algo que vos mismo creaste desde la irrealidad. En la vida las caretas, tarde o temprano caen, incluso pueden caer luego de que hayas terminado esta vida.

2) Prosélitos:

Cuando la religión cae en proselitismo y nos dedicamos a buscar tener pollitos alrededor, es decir, personas que sean nuestros seguidores y hasta aduladores, lo único que construimos es una farsa y hacemos que la vida de otro dependa y gire a nuestro alrededor. Cuando uno busca personas satélites, personas que giren alrededor y solamente sean tus súbditos, sin que puedan vivir en libertad y expresarse con libertad, lo único que logras es crearte un estilo de vida sirviéndote de otros y destruyendo la vida de otros. No dejes que tu soberbia y egoísmo hagan que la gente sea dependiente de ti, haciéndoles sentir necesidad cuando se alejan de vos. Más bien deja que las personas saquen herramientas para sus vidas desde vos y que sepan hacer sus vidas, incluso cuando no estás vos.

3) Lo sagrado:

Recordá que tu vida es sagrada porque sos hijo de Dios. Vos vales muchísimo y no sos juguete ni llavero de nadie. Porque Dios te ama y dio la vida por vos. Te cuento algo que puede servir: “a la rana no la mató el agua hirviendo”. Hay una fábula que cuenta que un día una rana saltó en una olla con agua fría. Poco a poco el agua se fue calentando y la misma que antes era fría, ahora estaba templada. La rana se fue adaptando a su temperatura, nadaba plácidamente en ella. Pero cuando el agua llegó al punto de ebullición, la rana intentó saltar de la olla y no pudo. No pudo porque estaba demasiado débil y cansada debido a los esfuerzos que había realizado para adaptarse a la temperatura. Algunos dirían que lo que mató a la rana fue el agua hirviendo, pero lo que la mató en realidad fue su incapacidad para decidir cuándo saltar. Que no se tarde para tu momento de saltar. Algo bueno está por venir.