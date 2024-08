EVANGELIO DEL DÍA🌾

Jueves 29 de Agosto de 2024

Marcos 6,17-29

En aquel tiempo, Herodes había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes: «No te está permitido tener la mujer de tu hermano». Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo, y le protegía; y al oírle, quedaba muy perplejo, y le escuchaba con gusto.

Y llegó el día oportuno, cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, danzó, y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey, entonces, dijo a la muchacha: «Pídeme lo que quieras y te lo daré». Y le juró: «Te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino». Salió la muchacha y preguntó a su madre: «¿Qué voy a pedir?». Y ella le dijo: «La cabeza de Juan el Bautista». Entrando al punto apresuradamente adonde estaba el rey, le pidió: «Quiero que ahora mismo me des, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista».El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. Y al instante mandó el rey a uno de su guardia, con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse sus discípulos, vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura.

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mc 6, 17-29:

💫SAN JUAN BAUTISTA

1) Herodes:

Cuando el poder enceguece termina matando a alguien y casi siempre es a un inocente. Es por ello que te invito a que seas cauteloso con el poder y con el modo en que lo manejas. Porque el poder y el narcisismo se unen y esa mezcla puede generar un gran dolor humano y social. Recordá que una persona narcisista necesita pleito, siempre busca el conflicto. Hasta incluso me permito decirte que una persona narcisista con poder necesita destruirte, subsidiar su autoestima y quebrantar tu voluntad para que ellos estén bien. Uno podría decir que nunca entablará una relación así, con alguien de ese tinte, pero es difícil que no, porque su modo de operar siempre es a través de regalos o recompensas, da bombardeos amoroso so pequeñas lunas de miel. El Herodes o el narcisista con poder es como esa persona que te asfixia y asfixia, pero después, en cuanto puede, te da un poquito de oxígeno, porque quiere estirar y estirar y, en cuanto ve que lo dejas, afloja un poco.

2) Pídeme:

Volviendo al tema del narcisismo es recordar que es la persona a quien le interesa sentirse bien y no le importan lo demás, y hasta buscará sentirse bien a cuesta de los demás. Te encontrarás en la vida con personas que son súper actores y te ofrecerán lo que sea para que estés sobre su radar, pero lo que siempre quieren generar detrás de un ofrecimiento es que seas su satélite. Te presento tres elementos que un narcisista presenta: manipulación, convicción y busca aliados. Por eso, cuando tu vida pasa a ser un constante comprobar o tratar de aclarar situaciones siempre, sin necesidad, entonces te están aislando esos Herodes y esas Herodías que aparecen en tu vida.

3) Cadáver:

Cuando has enfrentado ese narcisismo en tu vida, o de tu vida, es posible que sobrevivas a muchas cosas, pero también es necesario que mueran otras cosas. Es aquí el punto de tu trabajo espiritual, saber que cuando enfrentas a un narcisista nunca le vas a ganar en nada, sino que lo único que te queda es alejarte. Porque solo él o ella brillarán y con la indiferencia te matarán. Que San Juan Bautista te cuide de todo Herodes narcisista o de todo narcisista que se convierte en Herodes. Algo bueno está por venir.