EVANGELIO DEL DÍA🌾

Viernes 30 de Agosto de 2024

Mateo 13, 44-46

Jesús dijo a la multitud:

«El Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido en un campo; un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra el campo.

El Reino de los Cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas; y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt 13, 44-46:

💫El tesoro eres tú

1) Encontrar:

La vida es una búsqueda y no una espera. No podés esperar que todo te llegue, y mucho menos que sea la suerte la que permita tu éxito o tu fracaso. La vida se hace día a día y es el esfuerzo y el trabajo los que te permiten crecer y jugarte por algo o por alguien. El éxito no es producto del esfuerzo, sino de la perseverancia. Santa Rosa de Lima nos muestra con su vida que la clave de vivir es la oración, pero también la convicción.

2) Alegría:

Alguna vez escuché que felicidad es lo que se siente cuando uno puede mirar hacia adentro suyo sin sentir vergüenza de lo que es. Es algo así como esta alegría que nos presenta hoy el evangelio, el poder mirar dentro tuyo y poder aceptarte y asumirte, pero por sobre todo sentirte amado y relacionado con Dios desde lo que sos, desde quien sos, sin esperar gustar y agradar a nadie ni a nada. Asumiendo tu persona y la obra que Dios hizo en ti.

3) Renuncia:

Algo que voy aprendiendo, y que te comparto, es “permítete el fracaso”. Es como decía el famoso Bilardo (ex Director técnico de la selección): sal al campo y disfruta; porque la vida es eso. Observa, experimenta y fracasa. Es disfrutar de la experiencia porque sin la experiencia somos nada. Si solo te quedas con lo que te cuentan, te matan o podan esa capacidad de ir un poco más allá. Acordate que el fracaso es lo que nos forma como personas, no el fracaso en sí, sino más bien cómo afrontamos ese fracaso. No te gastes en criticar lo que hacen los demás, más bien gasta esa energía en gozar el camino. La felicidad está en gozar durante el camino, no en la meta. El fracaso es un elemento fundamental para ser mejores personas, para ser mejores profesionales y para ser más felices, porque comprobarás que es con la ayuda de Dios que se logra todo y que de todo se aprende. Algo bueno está por venir.