EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lunes 2 de Septiembre de 2024

Lucas 4,16-30

Jesús fue a Nazaret, donde se había criado; el sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y, abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito:

El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. El me envió a llevar la Buena Noticia los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor.

Jesús cerró el Libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír.»…

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc 4, 16-30:

💫Nadie es profeta en su tierra

1) Se levantó:

Ya que estamos iniciando un nuevo mes te propongo que te levantes. Seguramente ya sentís el cansancio del año, como lo siento yo. Pero no dejes que la rutina te mate y mucho menos que el agobio te haga olvidar tu misión y objetivo. Tenés que seguir haciendo cosas por vos y por los tuyos. Tenés que animarte a lo nuevo y a lo distinto, pero, por sobre todo, a cumplir con tus objetivos.

2) Me envió:

Cuán importante es comprender que estás en este mundo para no complicarle la vida a nadie, estás llamado a ayudar, consolar, aliviar y animar. Cuántas veces el veneno de la gente que nos rodea nos hace olvidar las cosas lindas que podemos descubrir en el otro y a través de los otros. Vos sos luz para muchos que capaz hoy pasan oscuridades. Sos alivio para muchos que hoy están pasando agobios. Sos consuelo para aquellos que están pasando frustraciones. Sos simplemente eso que ayuda a alguien simplemente estando y acompañando. La ayuda no pasa por hacer algo por los demás, sino más bien estando con los demás.

3) Recibido:

Todos pasamos el dolor del rechazo y no es algo que se evita, simplemente se vive. Una vez un amigo, allá por el 2015, me hizo esta pregunta: ¿cuántos curas de tu diócesis te felicitaron y animaron para seguir con los audios?. Y no sabía qué responder, porque “uno” era la respuesta. Y, cuando le dije “uno”, me dijo “entonces vas por buen camino”, porque hay que pasar todas las de Cristo para predicar a Cristo. Así que ánimo y no aflojes, que son los más cercanos los que te fortalecerán en la vida más que los lejanos. Porque las fuerzas de la vida se las consigue en las adversidades y turbulencias que los cercanos te ponen. Buen lunes e inicio de semana. Algo bueno está por venir.