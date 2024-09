EVANGELIO DEL DÍA 🌿

Jueves 5 de Septiembre de 2024

Lucas 5, 1-11

En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la Palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago; los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla; después se sentó, y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro, y echen las redes.»

Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes.» Así lo hicieron, y sacaron tal cantidad de peces, que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron, y llenaron tanto las dos barcas, que casi se hundían.

Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador.» El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban, por la cantidad de peces que habían recogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón.

Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres.»

Ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron.

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc 5, 1-11:

💫Echa las redes

1) Amontonado:

Es posible que estés rodeado de gente, pero estés solo. Como así también puede que estés solo, pero que haya en tu vida mucha gente. La clave es que no pierdas tu identidad por la gente y que no pierdas tu vida por complacer a tanta gente. La vida misma te enseña que el llenarte de gente y el llenarte de cosas pueden generarte un vacío interior y una constante ausencia de tu persona y del mismo Dios en tu interior. Que los ruidos externos no afecten tu armonía interna.

2) Mar adentro:

La vida es eso: asumir y enfrentar, pero por sobretodo jugarte por lo que querés y amas. La vida es estos elementos: levantarse todos los días, ser agradecido, pero por sobretodo “disfrutar”. La etimología de disfrutar es “sacar fruto a algo o alguien”. Por tanto la vida misma implica vivirla y arriesgarse para sacar algo en tu vivir.

3) Aléjate:

Cuando miramos nuestra nada nos da miedo, pero también nos olvidamos que en la vida cometemos errores y debemos asumirlos y aceptarlo. Pero también reconocer que Dios así también viene a buscarnos. La vida misma implica eso: saber que soy un pecador perdonado. La Iglesia no es un encuentro de personas santas que hablan unos de otros por su santidad. Eso no es la Iglesia. Iglesia somos vos y yo, que somos pecadores perdonados, que nos unimos para pedir a Dios cambiar y ser mejores personas día a día. Algo bueno está por venir.