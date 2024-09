EVANGELIO DEL DÍA🌾

Miércoles 11 de Septiembre de 2024

Lucas 6, 20-26

Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: «¡Felices ustedes, los pobres, porque el Reino de Dios les pertenece!

¡Felices ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados!

¡Felices ustedes, los que ahora lloran, porque reirán!

¡Felices ustedes, cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban el nombre de ustedes, considerándolos infames a causa del Hijo del hombre!

¡Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo!. ¡De la misma manera los padres de ellos trataban a los profetas!

Pero ¡ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo!

¡Ay de ustedes, los que ahora están satisfechos, porque t…

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lucas 6, 20-26:

💫Felices

1) Fijando:

La mirada de Jesús es incisiva porque implica decisión y elección. Porque cuando elegís a alguien en tu vida implica una decisión por y para tu vida. Fija tu mirada en lo que es importante en tu vida y no dejes que lo urgente lo desestabilice. No es lo mismo atender lo urgente que lo importante y, cuando tu mirada atiende siempre lo urgente, puede quedar de lado lo importante, y eso lleva a dispersarte y ausentarte de lo que verdaderamente importa en ti.

2) La felicidad:

Claro que es una decisión personal, pero no depende totalmente de vos. La felicidad no se reduce a un acto voluntario, porque tenés que recordar que la felicidad es el proceso por el que uno asume su vida y enfrenta sus culpas. La vida también implica enfrentar las culpas que uno mismo se impone y hasta se sabotea para no ser feliz. Es, por tanto, la felicidad el logro de abandonarte en Dios, pero lucha por vos y por lo que amas desde Dios, sabiendo que para ser feliz se necesita disciplina y paz de corazón.

3) Elogien:

Una de las tentaciones que tenemos es la de idealizar. Idealizamos personas y cosas, pero también estilos de vida. Más en estos tiempos a través de las redes, donde se nos muestran estilos de vida ¡wow!. Idealizamos el amor y la amistad, también la vida misma. Por tanto, el camino de la felicidad en Dios implica renunciar a idealizar. Nunca habrá felicidad sin un poco de tristeza y sin un poco de ausencia. No hay felicidad sin un poco de dolor y sin un poco de soledad. Aquí en la tierra la felicidad sí tiene algo de imperfecto, pero recordemos que en la eternidad todo será perfecto. Algo bueno está por venir.