EVANGELIO DEL DÍA🌾

Jueves 12 de Septiembre de 2024

Lucas 6, 27-38

Jesús dijo a sus discípulos: «Yo les digo a ustedes que me escuchan: Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian. Bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra; al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores, para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque él es bueno con los desagradecidos y los malos. Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso».

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc 6, 27-36:

💫Bendigan, no maldigan

1) Hagan:

En esta vida no te ates a personas que te lastiman, más bien aprende a soltar y una de esas maneras es a través de lo que Jesús hoy te propone y te invita. Soltar es no quedarte con rencor, soltar es saber decir: “hasta acá llega tu actitud conmigo”, soltar es decir: “que esto no me afecte más”. Por tanto, no gires en el daño que te hicieron, porque toda persona herida “salpica”.

2) Mejilla:

Hay veces que nos confundimos con este pasaje. Creemos que es quedarnos quietos para que nos peguen, y la clave aquí es no quedarse quieto y saber que los golpes de la vida son propios de quien camina por la vida y por quien tiene ganas de vivir. No dejes de arriesgar y lucha. Lucha por vos pero recordá que la experiencia habla y ayuda. El que te hayan golpeado una vez no significa que no te vuelvas a golpear, sí, puede volver a suceder, pero la experiencia ayudará a que no te golpeen en la misma mejilla. El presentar la otra mejilla implica saber que la experiencia nos marca y, por sobre todo, no hay que dejar de trabajar y jugarse por lo que uno ama y le hace feliz.

3) Hagan el bien:

Hacer el bien es tarea tuya y mía. Esta es la clave y hacer el bien implica que habrá gente que se molestará y así también habrá alguna, que siempre va a aparecer, que a uno le cuesta la vida en sí. No dejes de luchar por hacer el bien, a pesar de que te ataquen y hasta incluso te liquiden. Me animo a decierte que vas a hacer muchísimo bien y no te lo van a agradecer. Recordá que las cosas las hacemos para Dios, porque si esperas que otros te agradezcan, te va a golpear mucho y te vas a sentir decepcionado. Ánimo y no dejes de obrar el bien sin mirar a quién. Algo bueno está por venir.